Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Cluj'un Litvanyalı kalecisi Giedrius Arlauskis bu konuda açıklamalarda bulundu.

Digisport.ro'ya konuşan Arlauskis kendisine teklifler olduğunu doğruladı ancak Beşiktaş ile direkt temas kurmadığını söyledi. 32 yaşındaki kaleci, "Teklifler var yalan söyleyemem. Beşiktaş benimle direkt temas kurmadı. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve gelecekte ne olacağına kulübüm karar verecek" ifadelerini kullandı. Sözleşmesinin biteceği 30 Haziran'a kadar kendisine teklif yapılmazsa ayrılacağını söyleyen Arlauskis, "Koronavirüs yüzünden kulüpler çeşitli tasarruflar yapıyor. Kurtulmak istedikleri futbolculardan da bu yolla ayrılabiliyorlar. Bana 30 Haziran'a kadar teklif gelmezse ben de ayrılcağım" dedi. Aldığı tekliflerin çoğunun Türkiye'den olduğunu söyleyen Arlauskis, "Beşiktaş diye teyit edemiyorum. Duyduğum bir şey var ama söyleyemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

32 yaşındaki kaleci ülkesinde başladığı profesyonel futbol kariyerinde Dziugas, Siauliai, Unirea Urziceni, Rubin Kazan, Watford, Espanyol ve Cluj'da forma giydi.