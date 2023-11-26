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        Giresun'da bir kişinin domuzun saldırısından son anda kurtulması cep telefonuyla kaydedildi

        Giresun'un Espiye ilçesinde, bir kişinin yaban domuzunun saldırısından son anda kurtulma anı cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:08
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        Giresun'da bir kişinin domuzun saldırısından son anda kurtulması cep telefonuyla kaydedildi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde, bir kişinin yaban domuzunun saldırısından son anda kurtulma anı cep telefonuyla görüntülendi.

        İlçenin Çam Mahallesi'nde yerleşim yerine inen yaban domuzu, sabah saatlerinde mezarlık yolunda yürüyen bir kişinin peşinden koşmaya başladı.

        Kimliği öğrenilemeyen kişi, son anda fark ettiği domuzdan yana doğru kaçarak kurtulmayı başardı.

        Domuz, daha sonra yol boyunca ilerleyerek gözden kayboldu.

        Olaya evinin balkonundayken tanık olan Volkan Yakut, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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