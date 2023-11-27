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        Giresun´da dalgaların ulaştığı yol suyla doldu; aydınlatma direğindeki patlama kamerada (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 18:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:20
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        Giresun´da dalgaların ulaştığı yol suyla doldu; aydınlatma direğindeki patlama kamerada (2)
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        DEVDALGALARAKAPILAN BALIKÇI SON ANDA KURTARILDI

        Giresun´un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde denizde etkili olan fırtına sonrası oluşan dev dalgalar, kıyıdaki balıkçı barınaklarına ulaştı. Balıkçı barınağındaki teknelerini kurtarmaya çalışan balıkçı İzzet Uğuz, mendireği aşan dalgaların altında kaldı. Uğuz, diğer balıkçı arkadaşının yardımıyla kurtarıldı. Barınakta dalganın savurmasıyla yere düşen bir kişi ise denize düşmekten son anda kurtuldu. Barınakta teknelerde hasara neden olan fırtınada yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kentte etkisini akşam saatlerine kadar sürdüren fırtına kaynaklı dalgaların boyunun 5 metreyi bulup, sahile ulaşması nedeniyle, birçok sahil kesiminde yer alan ilçedeki bazı yollarda da hasar oluştu. Trafiğe kapatılan bazı yollarda da sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirilirken, ekipler de önlemlerini sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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