GÜNCELLEME - Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar zarara yol açtı

Giresun'un, Karadeniz sahilindeki ilçesi Tirebolu'da fırtınayla dev dalgalar oluştu.

İlçe merkezinde dünden itibaren etkili olan fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu şehir içi yolu suyla kaplandı.

Dalgalar, Yeniköy Mahallesi sahil kesimindeki sosyal alanlara da zarar verdi.

Çevre yolundan ilçeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, ulaşım Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu'ndan sağlanıyor.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, Tirebolu Belediyesi ekipleri suların tahliyesi için çalışma yürütüyor.

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