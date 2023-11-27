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        GÜNCELLEME - Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar zarara yol açtı

        Giresun'un, Karadeniz sahilindeki ilçesi Tirebolu'da fırtınayla dev dalgalar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:06
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        GÜNCELLEME - Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar zarara yol açtı
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        Giresun'un, Karadeniz sahilindeki ilçesi Tirebolu'da fırtınayla dev dalgalar oluştu.

        İlçe merkezinde dünden itibaren etkili olan fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu şehir içi yolu suyla kaplandı.

        Dalgalar, Yeniköy Mahallesi sahil kesimindeki sosyal alanlara da zarar verdi.

        Çevre yolundan ilçeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, ulaşım Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu'ndan sağlanıyor.

        Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, Tirebolu Belediyesi ekipleri suların tahliyesi için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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