        Giresun Haberleri

        Espiye'de çiftçilere yönelik bilgilendirme eğitimi verildi

        Giresun Espiye ilçesinde çiftçilere yönelik "B-REÇETE Sistemi" ve "Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi" eğitimleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:23 Güncelleme:
        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince gerçekleştirilen program, Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı.


        Programda, sisteminin işleyişi, bitki koruma ürünlerinin doğru ve bilinçli kullanımı ile uygulama belgesi alma süreci hakkında katılımcılara bilgiler verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

