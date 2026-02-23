Doğankent'te heyelan riski olan bölgede çalışma yapılacak

Giresun İl Özel İdaresi, Doğankent ilçesindeki Üçtaş köyünde heyelan riskine yönelik çalışma yürütüleceğini bildirdi.





Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, yoğun yağışların ardından köydeki ortaokulun arka kısmında heyelan riski oluştuğu belirtildi.



Açıklamada, ekiplerin köye sevk edildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:





"Hızlı müdahaleyle yoğun yağışların oluşturduğu risk kontrol altına alınarak eğitim alanında güvenli ortam yeniden tesis edildi. Özel İdare, can güvenliğini öncelik kabul ederek eğitim kurumlarını tehdit eden her türlü riske anında müdahale ediyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği için gece gündüz sahada görev yapıyor."

