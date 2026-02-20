Canlı
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun Valisi Koç, genç hafızlarla bir araya geldi

        Giresun Valisi Mustafa Koç, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:31 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:31
        Giresun Valisi Koç, genç hafızlarla bir araya geldi
        Giresun Valisi Mustafa Koç, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

        Vali Koç, Seyyid Vakkas Camisi'nde cuma namazı sonrasında, hafızlık eğitimini tamamlayan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle sohbet etti.


        İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'dan öğrencilere verilen eğitimle ilgili bilgi alan Koç, genç hafızlara başarı diledi.

        Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemini vurgulayan Koç, eğitim süreçlerinde emeği geçen din görevlileri ve ailelere teşekkür etti.

