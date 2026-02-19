Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse anjiyo oldu

        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, anjiyo operasyonu geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 21:55 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse anjiyo oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, anjiyo operasyonu geçirdi.

        Köse, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gün içerisinde kalp krizi şüphesiyle özel bir hastaneye başvurduğunu belirtti.

        Sevk edildiği başka bir hastanede anjiyo operasyonu geçirdiğini ve stent takıldığını ifade eden Köse, tedbir amaçlı yoğun bakımda bulunduğunu aktardı.

        Genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Köse, şunları kaydetti:


        "Bu süreçte yanımda olan, arayan, mesaj atan tüm dostlarıma, dualarını eksik etmeyen kıymetli Giresun halkına ve emeği geçen değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. En kısa sürede yeniden çalışma arkadaşlarımla birlikte Giresun'umuza hizmet etmek için sahalarda olacağım. Hepinize hayırlı iftarlar, iyi dileklerinizi eksik etmeyin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Giresun Belediye Başkanı Köse, kalp krizi şüphesiyle gittiği hastanede yoğu...
        Giresun Belediye Başkanı Köse, kalp krizi şüphesiyle gittiği hastanede yoğu...
        Giresun'da çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı
        Giresun'da çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı
        Giresunspor'daki yolsuzluk ve usulsüzlük davaları ağır ceza mahkamesine taş...
        Giresunspor'daki yolsuzluk ve usulsüzlük davaları ağır ceza mahkamesine taş...
        Görele'de örtü yangını korkuttu
        Görele'de örtü yangını korkuttu
        Giresun Üniversitesi'nde öğrenciler meslek temsilcileriyle buluşuyor
        Giresun Üniversitesi'nde öğrenciler meslek temsilcileriyle buluşuyor
        Tirebolu'da öğrenciler şehitleri sınıf kapılarında tanıyacak
        Tirebolu'da öğrenciler şehitleri sınıf kapılarında tanıyacak