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GİRESUN
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Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü
04 Mart 2021 Perşembe, 10:01 DHA

Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü
Karadeniz turizmine pandemi sonrası 'Yeşil Yol' dopingi/ Ek fotoğraflar
04 Mart 2021 Perşembe, 10:00 DHA

Karadeniz turizmine pandemi sonrası 'Yeşil Yol' dopingi/ Ek fotoğraflar
Köy evi yangında kullanılamaz hale geldi
04 Mart 2021 Perşembe, 10:00 İHA

Köy evi yangında kullanılamaz hale geldi
Karadeniz turizmine pandemi sonrası 'Yeşil Yol' dopingi
04 Mart 2021 Perşembe, 09:00 DHA

Karadeniz turizmine pandemi sonrası 'Yeşil Yol' dopingi
Köy evi yangında kullanılamaz hale geldi
03 Mart 2021 Çarşamba, 21:00 İHA

Köy evi yangında kullanılamaz hale geldi
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
03 Mart 2021 Çarşamba, 19:00 İHA

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Hakan Keleş: "Kalan 10 maçı kazanabilecek güçteyiz"
03 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Hakan Keleş: "Kalan 10 maçı kazanabilecek güçteyiz"
Tarlasında bulduğu göktaşı için müşteri bekliyor Giresun'un Çamoluk ilçesinde tarlasında bulduğu taşları özel bir araştırma laboratuvarına gönderen Ramis Güven, yapılan analizlerle göktaşı olduğu raporunu aldı Elindeki çok sayıda göktaşı olduğunu iddia ettiği taş için müşteri bekliyor
03 Mart 2021 Çarşamba, 15:00 İHA

Tarlasında bulduğu göktaşı için müşteri bekliyor Giresun'un Çamoluk ilçesinde tarlasında bulduğu taşları özel bir araştırma laboratuvarına gönderen Ramis Güven, yapılan analizlerle göktaşı olduğu raporunu aldı Elindeki çok sayıda göktaşı olduğunu iddia ettiği taş için müşteri bekliyor
Giresun'da 4 yıl arayla dede ve baba yadigarı evleri yandı
03 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 DHA

Giresun'da 4 yıl arayla dede ve baba yadigarı evleri yandı
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Namaz Vakitleri GİRESUN Namaz Vakitleri
Çekici üzerindeki araçla devrildi
02 Mart 2021 Salı, 19:00 İHA

Çekici üzerindeki araçla devrildi
Giresun’daki okullar dezenfekte edildi
02 Mart 2021 Salı, 15:00 İHA

Giresun’daki okullar dezenfekte edildi
Giresun’da 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Giresun’da 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Giresunspor - Altay maçının ardından
28 Şubat 2021 Pazar, 23:00 İHA

Giresunspor - Altay maçının ardından
TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altay: 2
28 Şubat 2021 Pazar, 22:00 İHA

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altay: 2
Giresunspor-Altay (FOTOĞRAFLAR)
28 Şubat 2021 Pazar, 21:00 DHA

Giresunspor-Altay (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
28 Şubat 2021 Pazar, 21:00 İHA

TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu
27 Şubat 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu
Emekli öğretmen evini kütüphaneye çevirdi
27 Şubat 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Emekli öğretmen evini kütüphaneye çevirdi
Giresun Azerbaycanlılar Derneği "Hocalı Katliamı" kurbanlarını andı Katliamın tanığı Dürdane Ağayeva: “Esir kaldığım 8 günde 80 yıl geçirmiş gibi oldum”
26 Şubat 2021 Cuma, 17:00 İHA

Giresun Azerbaycanlılar Derneği "Hocalı Katliamı" kurbanlarını andı Katliamın tanığı Dürdane Ağayeva: “Esir kaldığım 8 günde 80 yıl geçirmiş gibi oldum”
Kapasitesi artırılan tesiste 'yerli silah' için seri üretim başladı
26 Şubat 2021 Cuma, 10:00 DHA

Kapasitesi artırılan tesiste 'yerli silah' için seri üretim başladı
Hakan Keleş: "Süper Lig'e bir adım daha yaklaştık"
25 Şubat 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Hakan Keleş: "Süper Lig'e bir adım daha yaklaştık"
85 yıllık hayal gerçek oluyor; Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor
25 Şubat 2021 Perşembe, 17:00 DHA

85 yıllık hayal gerçek oluyor; Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor
Giresunspor şampiyonluğa inanıyor
25 Şubat 2021 Perşembe, 16:00 DHA

Giresunspor şampiyonluğa inanıyor
Doğudaki Mehmetçikler için yün çorap ördü
25 Şubat 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Doğudaki Mehmetçikler için yün çorap ördü
Covid temaslı 2 kişiyi HES kodu yakalattı
25 Şubat 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Covid temaslı 2 kişiyi HES kodu yakalattı
Türkiye’nin en uzun üçüncü tünelinde sona doğru Eğribel Tüneli projesinde 2021 yılı sonlarına doğru geçişlerin yapılması planlanıyor
25 Şubat 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Türkiye’nin en uzun üçüncü tünelinde sona doğru Eğribel Tüneli projesinde 2021 yılı sonlarına doğru geçişlerin yapılması planlanıyor