Espiye'de müstakil evde çıkan yangında hasar oluştu

Giresun'un Espiye ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hasar meydana geldi. Cibril Mahallesi'nde Halil K'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında evde hasar oluştu.

