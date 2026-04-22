Eynesil'de öğrencilerin sportif yetenekleri incelendi

Giresun'un Eynesil ilçesinde öğrencilere yönelik sportif yetenek tarama programı gerçekleştirildi.



Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında ilçedeki spor salonunda ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yetenekleri incelendi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen programda genel tarama, test ve ölçümlerde 65 öğrenci yer aldı.



Uzmanlar, 7 farklı istasyonda öğrencilerin fiziksel performanslarına yönelik ölçümler de gerçekleştirdi.





Program ile öğrencilerin yeteneklerine uygun spor branşlarına yönlendirilmesi ve spor altyapısına katkı sağlanması hedefleniyor.

