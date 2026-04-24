Şebinkarahisar'da sağanak etkili oldu
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede gece etkili olan sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı noktalarda rögarlar taştı.
Bayramköy köyünde ise bazı evler ile tarlaları su bastı. Su basan bir ahırdaki hayvanlar da başka alana taşındı.
Köy sakinlerinden Fikret Kurt, evlere su bastığını, tarlalardaki ekinlerin de su altında kaldığını söyledi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.
