Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Görele'de lisede kültür ve sanat koridoru oluşturuldu

        Görele'de lisede kültür ve sanat koridoru oluşturuldu

        Giresun'un Görele ilçesindeki Nihat Gürel Fen Lisesi'nde "Görele'nin sanat yüzleri, Giresun'dan yansımalar, Karadeniz'den yansımalar" adlı kültür ve sanat koridoru oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mahir Horuz ve öğrenciler, Göreleli sanatçılar, yazar ile şairlerin biyografi ve fotoğraflarını okulun koridorlarına astı.

        Horuz, gazetecilere, ilçenin yetiştirdiği önemli değerleri genç kuşaklara tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

        Görele'nin sanatın ve kültürün harmanlandığı bir ilçe olduğunu belirten Horoz, "Gençlerimizin, üzerinde yaşadıkları bu toprakların yetiştirdiği değerleri tanıması, onların başarı hikayelerinden ilham alması çok önemli. Bu köşe sayesinde sanatçılarımızın hatırasını yaşatırken, öğrencilerimize de bir aidiyet duygusu aşılamayı hedefledik." dedi.

        Öğrencilerden Dilaver Şişmanoğlu ise böyle bir çalışmada yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

