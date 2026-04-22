Espiye'den kısa kısa

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Soğukpınar beldesini ziyaret etti.



Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice'yi makamında ziyaret eden Kavanoz, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Şehit Özgün Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu'na da ziyaret gerçekleştiren Kavanoz, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.



Kavanoz ayrıca beldede yaşayan engelli bir vatandaşın ailesiyle de bir araya geldi.



- Öğrenciler Şehit Murat Şahin'i andı



İlçede öğrenciler Hakkari'de 2019 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin'i andı.



Şehidin adının verildiği Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrencileri ve öğretmenleri Murat Şahin'in Yeniköy'deki kabrini ziyaret etti.



Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.



Okul müdürü Güngör Karaman, bu tür ziyaretlerin öğrencilerin milli ve manevi değerlerinin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.









