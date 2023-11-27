Giresun´da dalgaların ulaştığı yol suyla doldu; aydınlatma direğindeki patlama kamerada GİRESUN´daetkili olan fırtına sonrası Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar, göllenmelere neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı. Boyu 4 metreye ulaşan dalgaların ulaştığı beton aydınlatma direğinde patlama ve sonrasında yolun hızla suyla kaplanma anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Valilik yolun tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu.

GİRESUN´daetkili olan fırtına sonrası Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar, göllenmelere neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı. Boyu 4 metreye ulaşan dalgaların ulaştığı beton aydınlatma direğinde patlama ve sonrasında yolun hızla suyla kaplanma anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Valilik yolun tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu.

Doğu Karadeniz´de dün gece başlayan ve devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Karadeniz´in kıyı şeridindeki kentlerde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Giresun´un Tirebolu ilçesi sahiline vuran dalgalar, kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu´na ulaştı. Yer yer su birikintileri ve göllenmelerin oluştuğu yolda sürücüler, zor anlar yaşadı. Boyu 4 metreye ulaşan dalgaların ulaştığı beton aydınlatma ve enerji nakil direğinde de patlama meydana geldi. Dalgaların denizden taşmasının ardından sahil yolu suyla kaplandı. Direkte yaşanan patlama ve sonrasında yolun hızla suyla kaplanma anları da çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüde; kıyıdan yükselen dev dalgaların enerji nakli de bulunan aydınlatma direğine ulaşması, kıvılcımla patlama meydana gelmesi, ardından hızla suyla dolan yolda sürücülerin araçları ile bölgeden uzaklaşması yer aldı. VALİLİKTEN UYARI

Giresun Valiliği fırtınada yaşanan olumsuzluklara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Fırtına kaynaklı denizde oluşan dalgalar nedeniyle Tirebolu ilçe merkezinden geçen yolun, önlem amaçlı trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan fırtına zaman zaman yüksek dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ve sahil kesimlerinde olumsuzluklara neden olmaktadır. İlimiz Tirebolu ilçe merkezinden geçmekte olan sahil yolunda `fırtına ve rüzgar' nedeniyle denizde dalgalar yükselmiş olup yol tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştır. Bu bölümde ulaşım ilçenin güney tarafından geçen çevre yolundaki Tirebolu 42´inci Gönüllü Alayı Tüneli ve Karadeniz Sahil yolundan sağlanmaktadır. Alınan tedbirler sonucunda ulaşımda herhangi bir aksama söz konusu olmayıp gerekli takipler anlık olarak yapılmaktadır. Lütfen bu güzergahı kullanacak sürücülerimiz ve vatandaşlarımız dikkatli olunuz. Fırtınalı havalarda Deniz kenarlarından uzak durunuz"