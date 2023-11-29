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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den uyarı! Lodos ve sağanak etkili oluyor

        Meteoroloji'den uyarı! Lodos ve sağanak etkili oluyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısında kuvvetli lodos etkili olacak. Lodosla birlikte sağanak yağmur da bekleniyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 7 derece artması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 07:20 Güncelleme: 29.11.2023 - 07:21
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        Lodos sağanak getiriyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 16°

        Ankara

        Yağmurlu 12°

        İzmir

        Yağmurlu 18°

        Antalya

        Yağmurlu 14°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 17°

        Bursa

        Yağmurlu 13°

        Adana

        Parçalı bulutlu 19°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 10°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 11°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege. İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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