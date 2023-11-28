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        DOKA'nın 160. Yönetim Kurulu Toplantısı Giresun'da yapıldı

        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 160. Yönetim Kurulu Toplantısı, Giresun'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:52
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        DOKA'nın 160. Yönetim Kurulu Toplantısı Giresun'da yapıldı
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        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 160. Yönetim Kurulu Toplantısı, Giresun'da gerçekleştirildi.

        Valiliğin yazılı açıklamasında, toplantının, dönem başkanı Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin ev sahipliğinde Piraziz ilçesindeki bir otelde yapıldığı belirtildi.

        DOKA'nın 2014-2023 Bölge Planı döneminde gerçekleştirdiği faaliyetlerin detaylı şekilde değerlendirildiği aktarılan açıklamada, tamamlanan sonuç odaklı başarılı programların paylaşıldığı vurgulandı.

        Açıklamada, gelecek 5 yıllık dönemi kapsayan 2024-2028 TR90 Bölge Planı'nın görüşüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Planda, bölgenin ekonomik, sosyal, çevresel, kültürel ve mekansal öncelikleri detaylı bir şekilde ele alındı. Plan, ulusal önceliklere uyumlu olarak hazırlanarak bölgenin geleceğine yön vermek üzere yapıldı. TR90 Bölgesi'nin stratejik öncelikleri, bölge ekonomisinde yapısal dönüşüm, beşeri sermayenin geliştirilmesi, tarımsal verimliliğin artırılması, çevresel sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesinin artırılması olarak belirlendi. Bu doğrultuda 28 hedef ve 124 tedbir oluşturuldu."

        DOKA'nın gelecek 3 yılda uygulanması planlanan sonuç odaklı program önerilerinin detaylı şekilde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, turizm, mavi ekonomi ve katma değerli üretim ve ticarileşme gibi programların, stratejik amaçlar doğrultusunda ele alındığı aktarıldı.

        Devam eden projelerle ilgili yararlanıcılardan gelen talepler ve cari döneme ait hukuki, idari ve mali işler detaylı bir şekilde ele alındığı kaydedilen açıklamada, DOKA'nın yönetim ve operasyonel süreçlerinin gözden geçirildiği belirtildi.

        Açıklamada, toplantıya Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Ordu Valisi Muammer Erol, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Genel Meclisi başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası il başkanlarının katıldığı bilgisi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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