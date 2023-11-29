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        Haberler Dünya İsrail'in saldırılarında defalarca bombalandı: Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ndeki yıkım görüntülendi

        İsrail'in saldırılarında defalarca bombalandı: Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ndeki yıkım görüntülendi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarına "insani ara" verilmeden önce çatışmalar şiddetli bir şekilde sürerken, Gazze'deki hastaneler İsrail tarafından hedef alınıyordu. İsrail'in saldırılarında defalarca kez bombalanan Endonezya Hastanesi'ndeki yıkım görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 07:39 Güncelleme: 29.11.2023 - 07:39
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        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde neden olduğu yıkımı AA görüntüledi. Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara verilen "insani ara"nın uygulanmasıyla, İsrail ordusunun topçu atışı ve ağır silahlarla hedef aldığı Endonezya Hastanesi'ndeki yıkımın boyutları ortaya çıktı.

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        İsrail ordusu, "altlarında Hamas'a ait tüneller ve karargahlar bulunduğu ve İsrailli esirlerin burada alıkonulduğu" gibi çeşitli bahanelerle Gazze'deki hastanelere baskın düzenleyerek yıkım gerçekleştirdi.

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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı. Ameliyathaneyi, diyaliz bölümünü ve çok sayıda ambulansı imha etti.” dedi.

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        İsrail ordusu, 24 Kasım'da Endonezya Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, uzun süre kuşatma altında tuttuğu hastaneye yiyecek, su ve insani yardım girişine ve cenazelerin defnedilmesine izin vermemişti.

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        Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'da hastanenin tamamen boşaltıldığını duyurmuştu.

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        GAZZE'DE CAN KAYBI 15 BİNİ AŞTI

        Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

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        İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

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        İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ESİR MUTABAKATI

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

        İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

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        Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #gazze
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