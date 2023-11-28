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        Giresun'daki fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları

        Giresun Valiliği, kentte önceki 2 günde fırtınaya bağlı yaşanan olaylarda vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını, çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:33
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        Giresun'daki fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları
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        Giresun Valiliği, kentte önceki 2 günde fırtınaya bağlı yaşanan olaylarda vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını, çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 25-27 Kasım arasında il genelinde fırtınanın etkili olduğu anımsatılarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi, yol kapanması, heyelan, orman yangını ve örtü yangını gibi toplam 835 çağrı geldiği belirtildi.

        Fırtına nedeniyle 12 kişinin yaralandığı, 9'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarılan açılamada, 3 hastanın tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada, Giresun'da 31 çatı hasarı tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "7 okulumuzda çatı uçması gibi olaylar yaşanmış olup herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Çatısı uçan okullarımızda gerekli tedbirler alınmıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 14 tesiste çatı uçması, direk devrilmesi olayları yaşanmış olup, herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Giresun Defterdarlık hasar tespiti verilerine göre, ev ve eşya hasarı tespiti yapılarak toplam tutar belirlenmiştir. Yaşanan fırtına olayları sonucunda vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemler alınmış olup çalışmalar devam etmektedir."

        Açıklamada, toplam 930 personel, 249 araç ve 78 iş makinesinin çalışmalara katıldığı, ekiplerin teyakkuz halinde hazır bekletildiği bildirildi.

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