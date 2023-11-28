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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:11 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:11
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, E.S, Ö.B, B.D. ve A.E. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üst aramasında 57,4 gram esrar ile 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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