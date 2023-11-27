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        Giresun'da fırtına hasar tespit çalışması; yaralı 12 kişiden 9'u taburcu

        GİRESUN'dafırtınanın yol açtığı hasara yönelik tespit çalışması başlatıldı. Fırtınada çatı uçması kaynaklı 1'i çocuk, 12 kişinin yaralandığı ortaya çıktı. Yaralılardan 9'u ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kentte çatı uçması nedenli kazalar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:40
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        Giresun'da fırtına hasar tespit çalışması; yaralı 12 kişiden 9'u taburcu
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        GİRESUN'dafırtınanın yol açtığı hasara yönelik tespit çalışması başlatıldı. Fırtınada çatı uçması kaynaklı 1'i çocuk, 12 kişinin yaralandığı ortaya çıktı. Yaralılardan 9'u ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kentte çatı uçması nedenli kazalar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Giresun'da dün öğle saatlerinde fırtına etkili oldu. Kent merkezi ve bazı ilçelerde evlerin çatısı yerinden sökülüp uçarak yola savruldu. Uçan çatılar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Rüzgarın etkisiyle kök kısmından kopan ağaç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte, bir motosiklet sürücüsü de uçan çatının altında kalıp yaralandı. Hafif yaralı sürücü, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Keşap ilçesinde de etkili olan fırtınada binadan uçan çatı, yoldaki 10 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Başından yaralan çocuk, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çatı uçması ihbarı yapılan bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

        VALİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

        Önlem alınan bölgelerde temizlik çalışması sürerken, kent genelinde fırtınada çatı uçması kaynaklı 1'i çocuk, 12 kişinin yaralandığı ortaya çıktı. Yaralılardan 9'u, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren yaralı 1'i çocuk 3 kişiyi ziyaret edip 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Kentte çatı uçması nedeniyle yaşanan kaza anları ise cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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