Giresun ile Şırnak arasında gönül köprüsü kurulacak Çotanak Off-Road Kulübü ve TÜGVA işbirliğinde uygulanan Gönül Köprüsü Projesi ile Şırnak'ta Gençlik Şöleni ve Off-Road etkinlikleri düzenlenecek.

Çotanak Off-Road Kulübü ve TÜGVA işbirliğinde uygulanan Gönül Köprüsü Projesi ile Şırnak'ta Gençlik Şöleni ve Off-Road etkinlikleri düzenlenecek.

Off-Road Kulübünün başkanı Akın Aras, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giresun Uygulama Oteli'nin Zeytinlik Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, off-roadun yanında sosyal projeler ve yardım faaliyetlerinde de bulunduklarını söyledi.

Dereli ilçesinde 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel afetinde ihtiyaç duyulan malzemeleri off-road araçlarıyla bölgelere ulaştırarak yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladıklarını anlatan Aras, yine Kastamonu'daki sel afetinde de yardım için yer aldıklarını aktardı.

Aras, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde de AFAD koordinesinde bir çok bölgeye lojistik anlamda yardım malzemeleri ulaştırdıklarını kaydeden Aras, her koşulda insanlara hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.

Geçen yıl Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Diyarbakır'da köy okullarındaki çocukları off-road araçlarıyla gezdirdiklerini ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini anımsatan Aras, bu yıl da Şırnak'ta söz konusu projeyi uygulayacaklarını aktardı.

TÜGVA İl Temsilcisi Mümtaz Aydın ise Şırnak ile gönül köprüsü kurmak istediklerini ifade ederek, "Terörden temizlenmiş bölgelerimizde güzel bir proje yapabiliriz dedik ve bu projeyi başlattık. Önemli olan nokta 'Terörden temizlenmiş bu bölgelerden artık vatandaşlar sosyal etkinlik yapabiliyor.', bunun mesajını vermek. Burada yine Filistin'e destek içeren mesajlar da vereceğiz." dedi.

TÜGVA Piraziz İlçe Temsilcisi Emre Uçan da 28 Kasım-2 Aralık arasında 7 gün sürecek etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi:

"28 Kasım Salı günü 20 off-road aracı Giresun'dan hareket ederek Şırnak'a ulaşacak, farklı illerden de tırlarla off-road araçları gelecek. 60 kişilik ziyaretçi ile toplamda 165 kişi olacağız. 29 Kasım Çarşamba günü Gabar Dağı bölgesindeki Kasrik köyünde köy okulu ziyaret edilecek, off-road araçlarıyla çocukları gezdireceğiz. Sonrasında petrol sahasını gezeceğiz. Gabar Dağı zirvesinde kamp ateşi yapacağız. Şırnak merkezde Filistin bayraklarıyla gezeceğiz. Üniversitede doğa sporları ile ilgili söyleşi gerçekleştireceğiz."

Uçan, 30 Kasım Perşembe günü Cehennem Deresi'nde program yapacaklarını aktararak, burada gece konaklamalı kamp yapacaklarını kaydetti.

Cudi Dağı'nda 1 Aralık Cuma günü cuma namazını kılıp şehir merkezinde off-road araçlarının sergilenmesi yapacaklarını dile getiren Uçan, 2 Aralık Cumartesi günü Cizre merkezde off-road parkurunda bir yarış düzenleyecekleri bilgisini verdi.