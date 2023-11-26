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        Giresun'da, fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan çocuk yaralandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan çocuk yaralanırken, olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:08
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        Giresun'da, fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan çocuk yaralandı
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        Giresun'un Keşap ilçesinde fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan çocuk yaralanırken, olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bir apartmanın fırtına nedeniyle uçan çatısı, ismi öğrenilemeyen bir çocuğun üzerine düştü.

        Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Çatının uçarak çocuğun üzerine düşme anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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