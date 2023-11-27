Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da fırtınanın yol açtığı hasar tespit ediliyor

        Giresun'da dün etkili olan fırtınanın yol açtığı hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da fırtınanın yol açtığı hasar tespit ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da dün etkili olan fırtınanın yol açtığı hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

        Giresun Valiliğince yürütülen çalışmalarda ilk belirlemelere göre, il genelinde 157 yapının çatısı fırtına nedeniyle uçtu, 3 ilçede ormanlık alanlarda çıkan örtü yangınları söndürüldü.

        Giresun Belediyesi de hasarların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarlara hızla müdahale edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Vatandaşların güvenliği için anında harekete geçen belediye ekipleri, olumsuz etkilerin önüne geçmek adına hızlı ve etkili çalıştı. Saatteki hızı 100 kilometreyi aşan ve gün boyu devam eden şiddetli fırtına sebebiyle devrilen ağaçlara belediye ekipleri derhal müdahale etti. Fırtına nedeniyle çeşitli mahallelerde yollara devrilen ve trafiği aksatan ağaçlar, ekiplerin motorlarla kesimi ve çatı molozlarının kaldırılmasıyla hızla temizlendi."

        İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dünkü fırtına nedeniyle merkez, Keşap, Bulancak, Tirebolu, Yağlıdere ve Dereli ilçelerinde 12 kişi yaralandı.

        Hastanelere kaldırılan bu kişilerden 9'u ayakta tedavi edildi, biri çocuk 3 kişinin tedavisi ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

        - Trabzon

        Trabzon'un Ortahisar, Akçaabat, Maçka, Yomra, Araklı, Sürmene, Of, Hayrat, Dernekpazarı, Çaykara, Tonya ve Beşikdüzü ilçelerinde de dün fırtına etkili oldu.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yangın, çatı, tabela, ağaç ve direk düşmesi ile trafik kazası olmak üzere 318 olaya müdahale etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Annesini icra yoluyla görebiliyor!
        Annesini icra yoluyla görebiliyor!
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!

        Benzer Haberler

        Giresun ile Şırnak arasında gönül köprüsü kurulacak
        Giresun ile Şırnak arasında gönül köprüsü kurulacak
        Giresun'da, fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan çocuk yaralandı
        Giresun'da, fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan çocuk yaralandı
        Giresun'da fırtına; çatılar uçtu; 1'i çocuk 2 kişi yaralı
        Giresun'da fırtına; çatılar uçtu; 1'i çocuk 2 kişi yaralı
        Giresun'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Giresun'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Domuz saldırısından kurtulma anı kamerada
        Domuz saldırısından kurtulma anı kamerada
        Giresun'da fırtına etkili oluyor
        Giresun'da fırtına etkili oluyor