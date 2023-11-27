Giresun'da fırtınanın yol açtığı hasar tespit ediliyor Giresun'da dün etkili olan fırtınanın yol açtığı hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

Giresun'da dün etkili olan fırtınanın yol açtığı hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

Giresun Valiliğince yürütülen çalışmalarda ilk belirlemelere göre, il genelinde 157 yapının çatısı fırtına nedeniyle uçtu, 3 ilçede ormanlık alanlarda çıkan örtü yangınları söndürüldü.

Giresun Belediyesi de hasarların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarlara hızla müdahale edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların güvenliği için anında harekete geçen belediye ekipleri, olumsuz etkilerin önüne geçmek adına hızlı ve etkili çalıştı. Saatteki hızı 100 kilometreyi aşan ve gün boyu devam eden şiddetli fırtına sebebiyle devrilen ağaçlara belediye ekipleri derhal müdahale etti. Fırtına nedeniyle çeşitli mahallelerde yollara devrilen ve trafiği aksatan ağaçlar, ekiplerin motorlarla kesimi ve çatı molozlarının kaldırılmasıyla hızla temizlendi."

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dünkü fırtına nedeniyle merkez, Keşap, Bulancak, Tirebolu, Yağlıdere ve Dereli ilçelerinde 12 kişi yaralandı.

Hastanelere kaldırılan bu kişilerden 9'u ayakta tedavi edildi, biri çocuk 3 kişinin tedavisi ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

- Trabzon

Trabzon'un Ortahisar, Akçaabat, Maçka, Yomra, Araklı, Sürmene, Of, Hayrat, Dernekpazarı, Çaykara, Tonya ve Beşikdüzü ilçelerinde de dün fırtına etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yangın, çatı, tabela, ağaç ve direk düşmesi ile trafik kazası olmak üzere 318 olaya müdahale etti.