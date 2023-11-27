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        Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar caddelere zarar verdi

        Giresun'un, Karadeniz sahilindeki ilçesi Tirebolu'da fırtınayla dev dalgalar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:06
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        Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar caddelere zarar verdi
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        Giresun'un, Karadeniz sahilindeki ilçesi Tirebolu'da fırtınayla dev dalgalar oluştu.

        İlçe merkezinde etkili olan fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu Tirebolu Otogarı mevkisindeki caddeleri su bastı.

        Çevre yolundan ilçeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, ulaşım Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu'ndan sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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