Gökdelen filmi oyuncuları kimler? Gökdelen konusu nedir? Sorusu izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Rawson Marshall Thurber 'in hem yazıp hem yönettiği 2018 yapımı aksiyon filmi olan Gökdelen ile ilgili detaylar haberimizde...

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson

Neve Campbell

Chin Han

Roland Møller

Noah Taylor

Byron Mann

Pablo Schreiber

Hannah Quinlivan

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır. Yönetmen ve senarist koltuğunda “Yakar Top”, “Bu Nasıl Aile?” ve “Merkezi İstihbarat” filmleriyle tanınan Rawson Marshall Thurber’ın oturduğu filmde Will Sawyer karakterini Jumanji: Vahşi Orman, Hızlı ve Öfkeli, San Andreas Fayı ile tanınan Dwayne Johnson yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca “Orange is the New Black”in yıldızı Pablo Schreiber, “Land of Mine” filminden tanıdığımız Roland Møller, “Preacher” dizisinden Noah Taylor, Kevin Rankin, Neve Campbell, Byron Mann, Chin Han, Paul McGillion, Byron Lawson, Hannah Quinlivan ve Adrian Holmes gibi isimlerin de yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Robert Elswit’in üstlendiği filmin müzikleri Steve Jablonsky’e ait.