Gökhan Türkmen'in deniz romantizmi
Şarkıcı Gökhan Türkmen ve eşi Sinem Türkmen, Yalıkavak'ta görüntülendi. Çift, denizde romantik anlar yaşadı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gökhan Türkmen, ailesiyle Bodrum'da tatil yapıyor.
2014'te Sinem Türkmen ile evlenen şarkıcı, eşiyle Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.
Denize girerek serinleyen çift, romantik anlar yaşadı. İkili, birbirlerini öpücüklere boğdu.
Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, keyifli bir gün geçirdi.
Gökhan Türkmen, dövmeleriyle dikkat çekti.
Gökhan Türkmen-Sinem Türkmen çiftinin, Nil Rona ve Leyla Ada isminde iki kızları var.