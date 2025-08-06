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        Haberler Objektife Takılanlar Gökhan Türkmen'in deniz romantizmi - Magazin haberleri

        Gökhan Türkmen'in deniz romantizmi

        Şarkıcı Gökhan Türkmen ve eşi Sinem Türkmen, Yalıkavak'ta görüntülendi. Çift, denizde romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 09:23 Güncelleme: 06.08.2025 - 09:24
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gökhan Türkmen, ailesiyle Bodrum'da tatil yapıyor.

        2014'te Sinem Türkmen ile evlenen şarkıcı, eşiyle Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.

        Denize girerek serinleyen çift, romantik anlar yaşadı. İkili, birbirlerini öpücüklere boğdu.

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        Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, keyifli bir gün geçirdi.

        Gökhan Türkmen, dövmeleriyle dikkat çekti.

        Gökhan Türkmen-Sinem Türkmen çiftinin, Nil Rona ve Leyla Ada isminde iki kızları var.

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