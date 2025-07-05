Özata, "Pisliklerini derelere atıyorlar, şişeler, plastikler, kullanmadıkları maddeleri tarım arazilerine döküyorlar. Yangına da sebep oluyorlar. Yasaya göre 500 metre hatta 1 kilometre mesafeye kadar sondaj vurmak yasak ama buna rağmen her yerde kuyu var. Kim izin veriyor, kim göz yumuyor bilmiyoruz. Biz üretmek istiyoruz ama adeta ürettirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar geliyor mangalını yakıyor, keyfini sürüyor; bizse cefasını çekiyoruz" ifadelerini kullandı.