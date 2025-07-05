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        Haberler Gündem Çevre Göl kurudu: Hobi bahçeleri iddiası | Son dakika haberleri

        Ayaş'ta göl kurudu: Hobi bahçeleri sondaj kuyuları iddiası

        Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Gökler köyündeki göl ve dere yatakları kurudu. 56 yıldır bölgede hayvancılıkla uğraştığını belirten Hatip Hüseyin Özata, gölün kurumasının en büyük nedeninin, hobi bahçesi sahiplerinin izinsiz sondaj faaliyetleri olduğunu iddia etti. Özata, "Bu gölün kuruması, bu hobi bahçelerinin dere yataklarına vurdukları derin kuyular yüzünden oldu. Kepçelerle 10-20 metre derinliğe kadar kazdılar. Toprağın altındaki su damarlarını çektikleri için, yıllardır hiç kurumayan dereler bile bu yıl susuz kaldı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:21
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        Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Gökler köyündeki göl ve dere yataklarının hobi bahçeleri için açılan sondaj kuyuları nedeniyle kuruduğu iddia edildi.

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        İHA'nın haberine göre, Gökler köyünde, göl ve dere yataklarının kuruması bölge halkını endişelendirdi. Bölgede uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan köylüler, özellikle son yıllarda sayıları hızla artan hobi bahçelerinden şikâyetçi oldu.

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        Üreticiler, izinsiz ve denetimsiz biçimde açılan derin sondaj kuyularının hem yer altı sularını çektiğini iddia ederken, bu durumun tarımsal üretimi tehdit ettiğini ifade etti.

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        Hatip Hüseyin Özata (66), 56 yıldır bölgede hayvancılıkla uğraştığını belirterek, gölün kurumasının en büyük nedeninin, hobi bahçesi sahiplerinin izinsiz sondaj faaliyetleri olduğunu iddia etti.

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        Özata, "Bu gölün kuruması, bu hobi bahçelerinin dere yataklarına vurdukları derin kuyular yüzünden oldu. Kepçelerle 10-20 metre derinliğe kadar kazdılar. Toprağın altındaki su damarlarını çektikleri için, yıllardır hiç kurumayan dereler bile bu yıl susuz kaldı" dedi.

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        Devletin zamanında bu bölgeye ciddi yatırımlar yaptığını belirten Özata, "Burada döşenmiş su hattı var. Eğer burada su olmasa, devlet bu kadar yatırım yapmazdı. Ama bu kuyular açıldıktan sonra o su tamamen kesildi. Şimdi suyun aktığı yerler kurudu" diye konuştu.

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        Gökler Köyü'nde dededen kalma doğal su kaynaklarının da tamamen kuruduğunu vurgulayan Hatip Hüseyin Özata, 11 farklı çeşmeden artık bir damla su bile akmadığını belirtti. Özellikle hayvancılık yapan ailelerin büyük mağduriyet yaşadığını aktaran Özata, "15 bin küçükbaş hayvan var bu bölgede. Su bulmakta zorlanıyoruz. Şu an tankerle su taşıyoruz. Kimi zaman para verip satın alıyoruz" şeklinde konuştu.

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        Özata, "Pisliklerini derelere atıyorlar, şişeler, plastikler, kullanmadıkları maddeleri tarım arazilerine döküyorlar. Yangına da sebep oluyorlar. Yasaya göre 500 metre hatta 1 kilometre mesafeye kadar sondaj vurmak yasak ama buna rağmen her yerde kuyu var. Kim izin veriyor, kim göz yumuyor bilmiyoruz. Biz üretmek istiyoruz ama adeta ürettirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar geliyor mangalını yakıyor, keyfini sürüyor; bizse cefasını çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Gökler köyünde yaşayan vatandaşlar, bölgede giderek arttığını iddia ettikleri kontrolsüz sondaj faaliyetlerinin durdurulması için yetkililere çağrıda bulundu.

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        Su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerektiğini ifade eden üreticiler, "Biz bu topraklarda sadece kendimiz için değil, ülke için üretim yapıyoruz. Ancak elimizden suyumuzu alıyorlar" şeklinde konuştu.

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        #yerel haberler
        #ankara haberleri
        #ayaş
        #hobi bahçeleri
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