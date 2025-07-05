"Gölgelerin tiyatrosu" Karagöz'ün uzak akrabası Çin'de nasıl yaşatılıyor?

Bir perde, birkaç kukla ve arkadan gelen bir ışık… Gölge oyununun büyüsü, çağlar boyunca seyirciyi peşinden sürükledi. Türkiye’de Karagöz’le tanınan bu gelenek, Çin’de bambaşka bir estetik ve teknikle yaşatılıyor. Bin yıllık bir geçmişe sahip olan Çin gölge kuklası sanatı, modern çağda da kültürel kökleri korumaya devam ediyor.