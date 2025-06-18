Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın açıklanıyor

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların ardından piyasaların gözü Merkez Bankası'nda olacak. Yılın dördüncü faiz kararı açıklanacak.

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANIYOR

Para politikası kurulu, perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Faiz kararı, saat 14.00'da yazılı olarak duyurulacak. 17 Nisan’daki son para politikası kurulu toplantısında 13 ay sonra ilk kez faiz artırımı yapılmış, politika faizi yüzde 42,5'ten 46'ya çıkarılmıştı. Anadolu Ajansı Finans'ın 23 ekonomistin katılımıyla yaptığı beklenti anketi sonuçlarına göre ekonomistlerden 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu. 17 Nisan’daki para politikası toplantısının ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilese de dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğinin altı çizilmişti.