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        Haberler Gündem Güncel Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın açıklanıyor | Son dakika haberleri

        Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın açıklanıyor

        İsrail-İran arasındaki çatışmaların ekonomiye yansımaları da merakla takip ediliyor. Merkez bankası, haziran ayı faiz kararını yarın açıklayacak. Peki, beklenti ne yönde olacak?

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 18.06.2025 - 10:28 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:28
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        İsrail ve İran arasındaki çatışmaların ardından piyasaların gözü Merkez Bankası'nda olacak. Yılın dördüncü faiz kararı açıklanacak.

        PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANIYOR

        Para politikası kurulu, perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Faiz kararı, saat 14.00'da yazılı olarak duyurulacak. 17 Nisan’daki son para politikası kurulu toplantısında 13 ay sonra ilk kez faiz artırımı yapılmış, politika faizi yüzde 42,5'ten 46'ya çıkarılmıştı. Anadolu Ajansı Finans'ın 23 ekonomistin katılımıyla yaptığı beklenti anketi sonuçlarına göre ekonomistlerden 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu. 17 Nisan’daki para politikası toplantısının ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilese de dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğinin altı çizilmişti.

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