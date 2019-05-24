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Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyon!

Grekoromen Güreş Milli Takımı, organizasyonda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyon oldu

Güreş

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Matteo Pellicone Memorial Turnuvası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

İtalya'nın Sassari kentinde düzenlenen ve dünya şampiyonasına puan veren organizasyonda 55 kiloda milli sporcular Hakan Murat Çankaya ve Doğuş Ayazcı, Nordik sisteminde mücadele verdi.

Hakan Murat Çankaya, İtalyan rakibi Giovanni Freni'yi tuşla yenerken, Doğuş Ayazcı'ya yenilmesine rağmen altın madalyayı kazandı. Doğuş Ayazcı ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

63 kiloda Mehmet Çeker, Macar rakibi Erik Torba'yı 5-4 yenerek altın madalya kazanırken, 130 kiloda Avrupa ikincisi Macar Balint Lam'ı 3-0'la geçen Osman Yıldırım, altın madalyayı boynuna taktı.

60 kiloda Güney Koreli Seunghak Kim'e 5-0 yenilen Ahmet Uyar, 67 kiloda Rus Azamat Akhmedov'a 7-1 mağlup olan Hacı Karakuş, 82 kiloda Hint Gurpreet Singh'e 9-4 kaybeden Burhan Akbudak ve 87 kiloda Macar Victor Lorincz'e 5-1 mağlup olan Doğan Göktaş, gümüş madalyanın sahibi oldu.

63 kiloda Güney Koreli Kyunghoon Kim'i 2-0 yenen Kadir Kamal, 72 kiloda Ahmet Yılmaz'ı 3-1 mağlup eden Selçuk Can, bronz madalya elde etti.

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyon olduğu turnuvada, Macaristan 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile ikinci, Güney Kore 2 altın ve 3 bronz olmak üzere 5 madalya ile üçüncü, Rusya ise 2 altın ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya ile dördüncü sırada yer aldı.

Matteo Pellicone Memorial Turnuvası'na yarın serbest stildeki maçlarla devam edilecek.

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