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        Haberler Magazin Gülşen'in sade hali - Magazin haberleri

        Gülşen'in sade ötesi

        Şarkıcı Gülşen, bir markette görüntülendi. Makyaj yapmadan, sportif kıyafetlerle dışarı çıkmayı tercih eden şarkıcı, sade halini gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:51
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; sahnede giymeyi tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Gülşen, bir makette objektiflere yansıdı.

        Alışverişini tamamladıktan sonra kasada ödeme yapan şarkıcının sportif bol kıyafetlerini, terliklerle kombinlediği görüldü.

        Ayrıca makyaj yapmayan şarkıcı kendini kamufle etmek için de büyük bir güneş gözlüğü taktı. Gülşen'i tanıyanlar; "Gülşen, çok farklı" yorumunda bulundu.

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        #gülşen
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