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        Haberler Gündem Çevre Gümüşhane'de çıkan orman yangını söndürüldü | Son dakika haberleri

        Gümüşhane'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Gümüşhane'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 00:42 Güncelleme: 29.07.2025 - 00:42
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        Gümüşhane'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Gümüşhane'nin merkez ilçesine bağlı Karamustafa köyü Manşa Boğazı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        AA'nın haberine göre, yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı ekiplerin olay yerinde nöbet tuttuğu öğrenildi.

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        #gümüşhane
        #haberler
        #orman yangını
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