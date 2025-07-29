Gümüşhane'de çıkan orman yangını söndürüldü
Gümüşhane'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi
Gümüşhane'nin merkez ilçesine bağlı Karamustafa köyü Manşa Boğazı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
AA'nın haberine göre, yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı ekiplerin olay yerinde nöbet tuttuğu öğrenildi.