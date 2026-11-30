BUDO'nun yarınki 12 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Giriş: 30 Kasım 2026 - 00:00 Güncelleme:
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), saat 08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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