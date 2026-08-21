Mardin'de 18 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle oynarken kendini vurdu; kurtarılamadı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pompalı tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu kendini vurduğu iddia edilen 18 yaşındaki Mahmut İslam Durak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pompalı tüfekle oynarken kendini vurduğu iddia edilen Mahmut İslam Durak (18), hayatını kaybetti.
KENDİNİ VURDU
DHA'daki habere göre olay; sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; Mahmut İslam Durak, pompalı tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu kendini vurdu.
Silah sesi üzerine odaya giren yakınları, Mahmut İslam Durak'ı kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Mahmut İslam Durak, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde pompalı tüfekle oynarken kendini vurduğu iddia edilen Mahmut İslam Durak (18), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Durak'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.