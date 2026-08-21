YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Artık YENİ Parti bir muhalefet partisi değil, bunu herkes bilsin. YENİ Parti'yi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk” dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve program kapsamında Trabzon’a geldi. Havaalanında partililer tarafından karşılanan Özel burada yaptığı konuşmada, “Bir tarafımızda il başkanımız, bir tarafımızda milletvekilimiz, arkamızda örgütümüz. YENİ Parti olarak büyük bir enerjiyle, yeni bir enerjiyle Karadeniz'den, Trabzon'dan başlıyoruz.

Partimiz kurulduğundan beri herhalde 3’üncü il ziyaretimiz bu ve Karadeniz'e ilk ziyaretimiz. YENİ Parti'yi yeni bir heyecanla, hele hele 'En çok nereye heyecan var?' derseniz, en çok çağrı aldığımız, 'Bizim buraya gelin, bizim buradan başlayın' diye en çok çağrı aldığımız illerin başında Trabzon var, Rize var, Artvin var, Giresun var” diye konuştu.

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"YENİ PARTİ’Yİ SORUNLARI ÇÖZSÜN DİYE KURDUK"

Özgür Özel, YENİ Parti’yi iktidar olmak ve sorunları çözmek için kurduklarını ifade ederek, “Karadeniz'e başlıyoruz. Bugün, yarın Trabzon ve Rize'deyiz, önümüzdeki hafta Artvin'de, ardından Giresun'da da olacağız.

Türkiye'nin dört bir yanındaki büyük heyecanı burada da yaşıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlk başta birkaç ay hep birlikte büyük üzüntüler çektik, çok üzüldük, çok kırıldık, çok kızdık ama YENİ Parti ile birlikte artık tüm bunları geride bıraktık, önümüze bakıyoruz.

Trabzon'un, Karadeniz'in güzel insanlarına Karadeniz'in YENİ Partisi'ni getirdik, Trabzon'un YENİ Partisi'ni getirdik.

Artık YENİ Parti bir muhalefet partisi değil, bunu herkes bilsin. YENİ Parti'yi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Trabzon'un sesini duyursun, Karadeniz'in sesini duyursun, sorunlarını çözsün diye kurduk” dedi.

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‘YENİ PARTİ İKTİDAR PARTİSİDİR’

YENİ Parti’nin iktidar partisi olduğunu söyleyen Özgür Özel, “Artık her sene gelip 'Çay üreticisinin sıkıntısını biliyoruz, fındık üreticisinin derdini duyuyoruz' demeye değil; çözüyoruz demeye geldik. YENİ Parti böyle bir partidir.

YENİ parti elbette, Cumhuriyet Halk Partililerin YENİ partisi. Ama bütün demokratların YENİ partisidir, Karadeniz'in YENİ partisidir, iktidar partisidir YENİ Parti.

25 yıllık yorulmuş bir iktidar var. Onlarla da uğraşmaya, didişmeye niyetimiz yok artık. Artık önümüzde yol haritamızı anlatmaya, iktidarımızı nasıl kuracağımızı, nasıl yöneteceğimizi anlatmaya, yüzleri nasıl güldüreceğimizi anlatmaya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

‘YAPILMAYANI YAPACAĞIZ’

Hedeflerinin büyük bir kalkınmayı hep birlikte başlatmak olduğunu kaydeden Özel, “Bundan sonra yapılmayanı yapacağız. Geride bırakılmış herkesi yanımıza alacağız. Kimseyi kıyıda köşede bırakmayacağız. Milliyetçilerin de YENİ partisi, bütün demokratların, bütün Karadeniz'in YENİ partisi, muhafazakarların YENİ partisi, Lazların da YENİ partisi, Kürtlerin de YENİ partisi.

Bütün Türkiye'nin YENİ partisi yola çıktı. Bütün sorunları hep birlikte kardeşlikle çözeceğiz, omuz omuza çözeceğiz, kol kola çözeceğiz. Hedefimiz; 100 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra bir büyük kalkınmayı hep birlikte başlatmaktır. Yoksulluğu, işsizliği bitirmektir, herkesin yüzünü güldürmektir. Bundan sonra YENİ partimizle birlikte en güzel günleri hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.