Güneş’ini Yakala fotoğraf yarışması başladı

Güneş Sigorta’nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Güneş’ini Yakala” Ulusal Fotoğraf Yarışması’na fotoğraf severler 31 Ağustos 2019 tarihine kadar başvurabilecek. Teması“Güneşli Kareler” olan Ödüllü Fotoğraf Yarışması’na katılımcılar, başvurularını24 Haziran – 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabilecek.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen yarışmada; birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.500 TL, üçüncüye 2.500 TL’lik para ödülü verilmesinin yanı sıra üç esere 750 TL’lik mansiyon ve sergilenmeye değer bulunan 30 adet fotoğrafın her biri için 250 TL’lik para ödülü verilecek. Ayrıca yarışma kapsamında Güneş Sigorta personeli ve Güneş Sigorta acenteleri arasından dereceye giren katılımcıya da 3.000 TL’lik özel ödül takdim edilecek.

TÜM KATILIMCILARA AÇIK

Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında, 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, fotoğraf sanatına ilgi duyan tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcıların başvurusuna açık olacak. Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirmeleri, alanında uzman jüri üyeleri tarafından 10 Eylül tarihinde yapılacak. Yarışma sonuçları ise 13 Eylül tarihinde Güneş Sigorta’nın www.gunessigorta.com.tr ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde açıklanacak.