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        Haberler Bilgi Yaşam Güneşlenmek tehlikeli olabilir mi? Bu belirtiler güneş alerjisinin habercisi olabilir!

        Güneş alerjisi nedir? Dikkat edilmesi gereken belirtiler nelerdir?

        Güneş kremi sürmeden dışarı çıkmak artık sadece bronzlaşma riski değil, aynı zamanda ciddi bir cilt tepkimesi anlamına da gelebilir. "Güneş zehirlenmesi" olarak da bilinen güneş alerjisi, hassas ciltler için büyük bir tehdit oluşturuyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:30
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        Güneş alerjisinin belirtileri neler?
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        Yaz aylarının keyfi, güneş alerjisi olanlar için kabusa dönüşebiliyor. Güneşe karşı aşırı hassasiyet sonucu ortaya çıkan bu durum, ciddi cilt reaksiyonlarıyla kendini gösteriyor. Peki, nasıl korunmalı?

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        GÜNEŞ ALERJİSİ NEDİR?

        Güneş alerjisi, halk arasında "güneş zehirlenmesi" olarak da bilinir ve cildin güneş ışınlarına karşı aşırı duyarlılık göstermesiyle ortaya çıkan bir alerjik reaksiyondur. Bu durum, güneş ışığına maruz kalındığında ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Güneş alerjisi, bağışıklık sisteminin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı anormal bir tepki vermesi sonucu gelişir.

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        GÜNEŞ ALERJİSİ VE GÜNEŞ YANIĞI ARASINDAKİ FARK

        Güneş yanığı, genellikle güneş altında uzun süre korumasız kalınması sonucu oluşur ve ciltte ağrı, kızarıklık, soyulma gibi etkilerle kendini gösterir. Bu etkiler en erken 15–20 dakika sonra ortaya çıkar. Esmer tenlilerde bu durum daha geç gelişirken, açık tenli bireylerde çok daha hızlı fark edilir.

        Güneş alerjisi ise çok daha kısa sürede, hatta saniyeler içinde bile ortaya çıkabilir. Ciltte aniden kaşıntı, yanma ve ürtikere (kurdeşen) benzer döküntüler oluşur. Bu durum, vücudun güneş ışığına karşı savunma mekanizması geliştirmesinden kaynaklanır.

        GÜNEŞ ALERJİSİNİN NEDENLERİ

        GÜNEŞE KARŞI AŞIRI HASSAS CİLT YAPISI

        Bazı kişilerin cildi güneşe karşı doğal olarak daha hassastır ve çok kısa sürede tepki verebilir.

        GENETİK YATKINLIK

        Ailesinde benzer sorunlar yaşayan bireylerde görülme riski daha yüksektir.

        UZUN SÜRELİ GÜNEŞ MARUZİYETİ

        Güneşte fazla kalmak, alerjik reaksiyonların şiddetini artırabilir.

        BAZI İLAÇLARIN KULLANIMI

        Bazı ilaçlar, cildin UV ışınlarına karşı daha duyarlı hale gelmesine neden olabilir.

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        BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BOZUKLUKLARI

        Bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar, güneş alerjisine zemin hazırlayabilir.

        GÜNEŞ ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ

        CİLTTE KIZARIKLIK VE KAŞINTI

        Kan damarlarının genişlemesi sonucu oluşur ve iltihaplanmaya yol açabilir.

        DÖKÜNTÜ VE KABARCIKLAR

        Ciltte küçük, kırmızı döküntüler veya su dolu kabarcıklar oluşabilir. Bu durum enfeksiyon riskini artırır.

        YANMA VE AĞRI

        Güneş yanığına benzer şikayetlerle birlikte, ciltte hassasiyet ve batma hissi yaşanabilir.

        BELİRTİLERİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRESİ

        Bazı bireylerde belirtiler dakikalar içinde başlarken, bazı kişilerde birkaç saat veya gün sonra gelişebilir.

        GÜNEŞ ALERJİSİ NASIL GEÇER?

        1. GÜNEŞTEN KORUYUCU GİYSİLER GİYİN

        Uzun kollu giysiler, şapka ve güneş gözlüğü kullanımı cildi korur.

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        2. GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

        En az SPF 30 olan, geniş spektrumlu güneş koruyucular tercih edilmelidir.

        3. GÜNEŞTEN KAÇININ

        Özellikle UV ışınlarının en yoğun olduğu 10:00–16:00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterin.

        4. SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN

        Soğuk suyla ıslatılmış bez veya buz torbası, kaşıntı ve yanmayı hafifletmeye yardımcı olabilir.

        5. ALOE VERA JELİ KULLANIN

        Cildi yatıştırıcı ve nemlendirici özellikleriyle aloe vera, semptomları hafifletmede etkilidir.

        6. ANTİHİSTAMİNİK İLAÇLAR

        Doktor önerisiyle alınan ilaçlar kaşıntı ve kızarıklığın şiddetini azaltabilir.

        7. DOKTORA BAŞVURUN

        Şiddetli ya da sürekli tekrarlayan durumlarda mutlaka bir dermatologdan profesyonel yardım alınmalıdır.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

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