Yaz aylarının keyfi, güneş alerjisi olanlar için kabusa dönüşebiliyor. Güneşe karşı aşırı hassasiyet sonucu ortaya çıkan bu durum, ciddi cilt reaksiyonlarıyla kendini gösteriyor. Peki, nasıl korunmalı?

GÜNEŞ ALERJİSİ NEDİR?

Güneş alerjisi, halk arasında "güneş zehirlenmesi" olarak da bilinir ve cildin güneş ışınlarına karşı aşırı duyarlılık göstermesiyle ortaya çıkan bir alerjik reaksiyondur. Bu durum, güneş ışığına maruz kalındığında ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Güneş alerjisi, bağışıklık sisteminin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı anormal bir tepki vermesi sonucu gelişir.

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GÜNEŞ ALERJİSİ VE GÜNEŞ YANIĞI ARASINDAKİ FARK

Güneş yanığı, genellikle güneş altında uzun süre korumasız kalınması sonucu oluşur ve ciltte ağrı, kızarıklık, soyulma gibi etkilerle kendini gösterir. Bu etkiler en erken 15–20 dakika sonra ortaya çıkar. Esmer tenlilerde bu durum daha geç gelişirken, açık tenli bireylerde çok daha hızlı fark edilir.

Güneş alerjisi ise çok daha kısa sürede, hatta saniyeler içinde bile ortaya çıkabilir. Ciltte aniden kaşıntı, yanma ve ürtikere (kurdeşen) benzer döküntüler oluşur. Bu durum, vücudun güneş ışığına karşı savunma mekanizması geliştirmesinden kaynaklanır.

GÜNEŞ ALERJİSİNİN NEDENLERİ GÜNEŞE KARŞI AŞIRI HASSAS CİLT YAPISI Bazı kişilerin cildi güneşe karşı doğal olarak daha hassastır ve çok kısa sürede tepki verebilir. GENETİK YATKINLIK Ailesinde benzer sorunlar yaşayan bireylerde görülme riski daha yüksektir. UZUN SÜRELİ GÜNEŞ MARUZİYETİ Güneşte fazla kalmak, alerjik reaksiyonların şiddetini artırabilir. BAZI İLAÇLARIN KULLANIMI Bazı ilaçlar, cildin UV ışınlarına karşı daha duyarlı hale gelmesine neden olabilir. REKLAM BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BOZUKLUKLARI Bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar, güneş alerjisine zemin hazırlayabilir. GÜNEŞ ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ CİLTTE KIZARIKLIK VE KAŞINTI Kan damarlarının genişlemesi sonucu oluşur ve iltihaplanmaya yol açabilir. DÖKÜNTÜ VE KABARCIKLAR Ciltte küçük, kırmızı döküntüler veya su dolu kabarcıklar oluşabilir. Bu durum enfeksiyon riskini artırır. YANMA VE AĞRI Güneş yanığına benzer şikayetlerle birlikte, ciltte hassasiyet ve batma hissi yaşanabilir. BELİRTİLERİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRESİ Bazı bireylerde belirtiler dakikalar içinde başlarken, bazı kişilerde birkaç saat veya gün sonra gelişebilir. GÜNEŞ ALERJİSİ NASIL GEÇER? 1. GÜNEŞTEN KORUYUCU GİYSİLER GİYİN Uzun kollu giysiler, şapka ve güneş gözlüğü kullanımı cildi korur. REKLAM 2. GÜNEŞ KREMİ KULLANIN En az SPF 30 olan, geniş spektrumlu güneş koruyucular tercih edilmelidir. 3. GÜNEŞTEN KAÇININ Özellikle UV ışınlarının en yoğun olduğu 10:00–16:00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterin.