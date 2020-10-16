Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTurizm
ABONE OL

Güvenli turizm sertifikası alan otellerde doluluk yüzde 80'e kadar çıktı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde güvenli turizm sertifikası alıp kapılarını misafirlerine açan otellerde doluluk oranının yüzde 80'e kadar çıktığını belirtti. Özden, "Otellerini açanların hemen hemen hepsi memnun. Otelini açıp da pişman olan arkadaşımız yok. Tabii ki geçmiş yılların hedefleri, ciroları yakalamak gibi bir şey söz konusu değil. Onları yakalayamadık ama açılan oteller, açıldıklarına değer bir iş yaptılar. Güvenli turizm sertifikasında çok başarılı olduk. Kovid-19 önlemleri otellerde üst düzeydeydi. Hiç kimse otellerde mağdur olmadı. Tatil için Türkiye'yi tercih edenlerin hepsi mutlu ayrıldı. Turizm sektörü Kovid-19 sınavından başarıyla geçti" açıklamasında bulundu

Güvenli turizm sertifikası alan otellerde doluluk yüzde 80'e kadar çıktı
AA

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanlığını da yürüten Özden, pandeminin tüm sektörleri olduğu gibi turizmi de etkilediğini ancak işletme sahiplerinin bu süreci başarılı bir şekilde atlattığını söyledi.

Yeni normalleşmeyle otellerin haziranda açılmaya başladığını anımsatan Özden, sektörün Kovid-19 süreciyle yüzleştiğini ve bu dönemin nasıl götürülmesi gerektiğini gördüklerini, "Güvenli turizm sertifikası" alan otellerin de bunun üstesinden geldiğini dile getirdi.

Özden, bu dönemde otellerin büyük oranda kapılarını açtığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle ağustos ve eylül aylarında güzel bir sezon geçirdik. Oteller salgından dolayı zaten yüzde 100 doluluk hedefi koymamışlardı. Güvenli turizm sertifikalarına göre belli bir doluluğun üzerine zaten çıkmadı. Kontrollü normalleşmeyle kapılarını misafirlerine açan güvenli turizm sertifikalı otellerde doluluk oranı yüzde 80'e kadar çıktı. Otellerini açanların hemen hemen hepsi memnun. Otelini açıp da pişman olan arkadaşımız yok. Tabii ki geçmiş yılların hedefleri, ciroları yakalamak gibi bir şey söz konusu değil. Onları yakalayamadık ama açılan oteller, açıldıklarına değer bir iş yaptılar."

"TÜRKİYE'NİN ALDIĞI TEDBİRLERİ HİÇBİR YERDE GÖRMEDİK"

Özden, özellikle yabancı turistlerin Türkiye'den çok memnun ayrıldığını vurguladı.

Turistlerin, "Biz Türkiye'nin aldığı tedbirleri hiçbir yerde görmedik." diye konuştuğunu anlatan Özden, "Bunları diyenlerin bir kısmı İspanya ve Yunanistan'a gidenlerdi. Güvenli turizm sertifikasında çok başarılı olduk. Kovid-19 önlemleri otellerde üst düzeydeydi. Hiç kimse otellerde mağdur olmadı. Tatil için Türkiye'yi tercih edenlerin hepsi mutlu ayrıldı. Turizm sektörü Kovid-19 sınavından başarıyla geçti." dedi.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında İngiltere ve Rusya'dan çok fazla turist geldiğine dikkati çeken Özden, bugünlerde ise Balkan ülkelerinden turist hareketliliği yaşandığını kaydetti.

Özden, ekimde de turizm canlılığının sürdüğünü ifade ederek, "Balkan ülkelerinden gelenler uçağa ihtiyaç duymuyor. Hem bölgede sezonun uzamasına hem de otellerdeki doluluk oranının artmasına katkıda bulunuyorlar. O anlamda önemli bir pazar." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'ya en çok Ruslar geldi
TURİZMAntalya'ya en çok Ruslar geldi
Son dakika! Otellerle ilgili flaş karar - Haberler
TURİZMOtellerle ilgili yeni karar
Turizmciden pandemi desteği talebi
TURİZMTurizmcilerden 75 bin TL hibe talebi
SHGM, Göbeklitepe bölgesinde balon uçuşlarına izin verdi
TURİZMGöbeklitepe'de balona izin
"Güvenli turizm" kalıcı hale gelecek
TURİZMKalıcı hale geliyor!
Antalya 9 ayda 2.5 milyon turist ağırladı
TURİZMAntalya'ya 2.5 milyon turist geldi
Bodrum'da yatırım büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı
TURİZMBodrum'da yatırım büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı
Turizmin 'gözde' havalimanlarından yaz döneminde 13,5 milyon yolcu uçtu
TURİZMTurizm merkezlerine akın!
Türkiye'ye bu yaz en çok Alman turist geldi
TURİZMBu yaz en çok Alman turist geldi
Ağustosta gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 71 düştü
TURİZMTurist sayısında yüzde 71 düşüş

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X