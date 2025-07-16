Güzide Duran ile Fikret Orman, Bodrum'da Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran, sevgilisi Fikret Orman ile Bodrum'da tatil yapıyor

Habertürk Giriş: 16.07.2025 - 15:56 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:01 facebook

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