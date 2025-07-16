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        Haberler Magazin Güzide Duran ile Fikret Orman, Bodrum'da - Magazin haberleri

        Güzide Duran ile Fikret Orman, Bodrum'da

        Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran, sevgilisi Fikret Orman ile Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 15:56 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:01
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        Yasak aşkın Bodrum hali
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan emekli manken Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

        Yalıkavak Marina'da objektiflere yansıyan Güzide Duran ile Fikret Orman, gümrük işlemlerini tamamlayarak Yunan adalarına doğru yola çıktı.

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        #Güzide Duran
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