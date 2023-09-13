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        Bağcılar'da kamyon şoförü tartıştığı sürücüyü vurdu!

        İstanbul Bağcılar'da bir hafriyat kamyonu şoförü dehşet saçtı. Olayda bir sürücü otomobilini park etmek istersen kamyona sürttü. Aracından inen kamyon sürücüsü ise çıkan tartışmada otomobil sürücüsünü silahla bacağından vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:10
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        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
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        Bağcılar'da hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

        DHA'nın haberine göre otomobilini park etmek isterken kamyona sürten sürücüye, hafriyat kamyonu şoförü yanında bulunan silah ile ateş ederek yaraladı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile hafriyat kamyonu şoförü arasında yol verme kavgası yaşandı.

        Cadde üzerinde devam eden tartışmada otomobil sürücüsü, park etmek istediği aracını hafriyat kamyonuna sürttü. Kamyondan inen şoför ile otomobil sürücüsünün tartışması kavgaya dönüştü.

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        MAHALLELİ POLİSE HABER VERDİ

        Kamyon şoförü, yanında bulunan silah ile önce havaya, ardından tartıştığı otomobil sürücüsünün bacağına ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

        Silah seslerini duyan mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

        Mahalle esnafı Kenan Bayar "Yol tartışmasından dolayı oldu. Damperli kamyon arabayı sıkıştırıyor ondan dolayı tartışma çıkıyor. Küçük araba bu mahallede bir yere ziyarete gelmiş, o sırada dönerken arabaya vuruyor, hafiften dokundurma oluyor. Sonra da ağız dalaşı ile başlayarak kavga çıkıyor. Bir kişi yaralanıyor, ayağından yaralanıyor" dedi.

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