Hafta sonu çalışmada AB ülkeleri arasında Türkiye ikinci sırada
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye hafta sonu mesaisinde AB ülkeleri arasında Karadağ'ın ardından ikinci sırada. Ancak Karadağ'ın yüzde 55'lik verisi 2020 yılına ait. Güncel 2023 yılı verilerine göre ise Türkiye yüzde 43.4'lük oranla AB ülkeleri arasında ilk sırada. Önemli bir detay ise yıllar içerisinde Türkiye'de hafta sonu çalışma oranı giderek azaldı. 2014 yılında hafta sonu çalışma oranı yüzde 61.4 iken, 2021 yılına kadar her yıl azalarak yüzde 42.3'e geriledi. 2023 yılına gelindiğinde ise yüzde 1.1'lik bir artışla 43.4 oldu
Giriş: 23.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:07