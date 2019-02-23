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"HAKAN İLE BOŞANMA AŞAMASINDAYKEN KONUŞTUK"

Barışmanın ardından Merve Sanay'ın Instagram hesabının hacklenmesiyle Hakan Çalhanoğlu ile mesajları ifşa olmuştu. Sanay, sosyal medya hesabından "Hakan konusuna gelince... Biz onunla eşiyle boşanma aşamasındayken konuştuk. O sıra ayrılıyorlardı, şu an evliler ve çocukları olacak. Olayın benimle alakası yok. Biz konuşmayı birkaç gün sürdürdük ve bitirdik, kimse kimsenin üzerine gitmesin" açıklamasını yapmıştı.