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        Hakkari'de 5 metre karla zorlu mücadele

        HAKKARİ İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgelerde, 24 saat çalışma yürütüp, yolları açıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:06 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:10
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        Hakkari'de 5 metre karla zorlu mücadele
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        HAKKARİ İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgelerde, 24 saat çalışma yürütüp, yolları açıyor.

        Kentte 1 hafta önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerdeki askeri üs bölgelerinin yollarını da ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları açmak için gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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