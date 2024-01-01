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        Yüksekova'da 3.9 büyüklüğünde deprem

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 23:28 Güncelleme: 01.01.2024 - 23:28
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        Yüksekova'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.54'te merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 9.46 kilometre derinlikte olan deprem il genelinde hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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