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        Türkiye- İran sınırında 10 kilometrelik TIR kuyruğu

        TÜRKİYE´den İran´a açılan Esendere Gümrük Kapısı´nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. İran gümrüğünde 5 gündür sistemsel bir sorun yaşandığı, yoğunluğun da bu nedenden kaynaklandığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:15
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        Türkiye- İran sınırında 10 kilometrelik TIR kuyruğu
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        TÜRKİYE´den İran´a açılan Esendere Gümrük Kapısı´nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. İran gümrüğünde 5 gündür sistemsel bir sorun yaşandığı, yoğunluğun da bu nedenden kaynaklandığı belirtildi.

        Ağrı´nın Gürbulak Sınır Kapısı'nın tadilatta olması nedeniyle TIR´ların bir bölümü Esendere Sınır Kapısı´nı kullandığı için yoğunluk yaşanıyor. Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometreye ulaştı. TIR şoförleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran´a geçip, ihraç yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.

        `YAKITIMIZ VE YEMEĞİMİZ TÜKENDİ´

        Yalova´dan yüklediği yükü İran´a götürmek için yola çıkan TIR şoförü Babek Rizayi (50), sırada beklemenin yorucu ve zorlu olduğunu söyledi. Günlerdir kuyrukta beklediğini belirten Rizayi, "İran´dan Türkiye´ye TIR'lar geliyor. Türkiye Esendere Sınır Kapısı´nda bir sorun yok ancak biz giriş yapamıyoruz. Günlerdir böyle kuyrukta bekliyoruz. Yakıtımız ve yemeğimiz tükendi. Her gün 6 kilometre yol yürüyüp, sınıra gidip ne zaman alacak diye bilgi almaya çalışıyoruz ama sistemsel bir hatadan dolayı TIR'ların girişlerinin sağlanamadığı belirtiliyor. Ne zaman geçeceğimizi bilmiyoruz" dedi.

        `PERİŞAN OLDUK´

        Gebze´den aldığı yükü İran´a götüren TIR şoförü Hüseyin Hace (51) ise "Günlerdir buradayız ne problem olduğunu bilmiyoruz ancak yoğun bir TIR kuyruğu oluştu. 3 gündür bekliyorum. İran´ın Sero Kapısı´nda sistemsel bir hatanın olduğun söylediler. Yollarda perişan olduk. Yakıtımız, yiyeceğimiz tükendi. Biran önce düzelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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