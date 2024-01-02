Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri yağmurlu olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

REKLAM İstanbul Yağmurlu 15° Ankara Yağmurlu 11° İzmir Yağmurlu 15° Antalya Yağmurlu 15° Trabzon Bulutlu 17° Bursa Yağmurlu 12° Adana Kısmen Güneşli 19° Diyarbakır Kısmen Güneşli 10° Gaziantep Kısmen Güneşli 12° Ağrı Bulutlu 1° Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.