Aralık ayında ABD medyasında yer alan haberde; Jeffrey Epstein'in mahkeme belgelerinde adı geçen cinsel istismar mağdurları, dava tanıkları ve skandalla geçici bağlantısı olan mahkeme belgelerinde adı geçen 200'den fazla kişinin kimliği açıklanacağı açıklanmıştı.

YARGIÇ 1 OCAK'A KADAR SÜRE VERMİŞTİ

Fotoğraf: DHA

Bu kişilerin karara itiraz etmeleri için 1 Ocak'a kadar süreleri olduğu ifade edilmişti.

Davayla ilgili kayıtların birçoğu geçmiş yıllarda kamuya açıklansa da hakim, kayıtların potansiyel gizlilik gerekçesiyle başlangıçta saklanan bazı bölümleri ve kayıtlarda adı geçen belirli kişiler hakkında nelerin açıklanabileceği konusunda tespitlerde bulunmuştu.

BAZI BÖLÜMLER GİZLİ KALMAYA DEVAM EDECEK

Yargıç, Epstein tarafından cinsel tacize uğradıklarında çocuk olan ve mahremiyetlerini korumaya çalışan kişiler dahil olmak üzere kayıtların bazı bölümlerinin gizli kalması gerektiği sonucuna varmıştı.

Epstein'in Eski ABD Başkanları Donald Trump ve Bill Clinton, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew gibi isimlerle yakın bağlantıları olduğu ifade edilmişti. Ancak bu isimler milyarderle sadece uzaktan tanıştıklarını öne sürmüştü.