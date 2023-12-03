Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Hakkari'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğince kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, her zaman birlik ve beraberlik içinde özel gereksinimli bireylerin yanında olduklarını söyledi.

        Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Aydoğdu, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içinde daha çok yer almaları için çalışmalar yapıyoruz. Karşılaştıkları sorunlara hep birlikte çözümler üreteceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

        Programa, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hakkari'de "çocuğun marketin deposuna kapatıldığı" iddiasına soruşturma
        Hakkari'de "çocuğun marketin deposuna kapatıldığı" iddiasına soruşturma
        Şemdinli'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Şemdinli'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Anne ve babalarını kaybeden engelli 2 kardeşe, 7 yıldır amcaları bakıyor
        Anne ve babalarını kaybeden engelli 2 kardeşe, 7 yıldır amcaları bakıyor
        Şüpheli araçta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama
        Şüpheli araçta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama
        Hakkari'de 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
        Hakkari'de 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
        Hakkari'de 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit...
        Hakkari'de 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit...