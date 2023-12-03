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        Şemdinli'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:04 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:11
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        Şemdinli'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Şemdinli Özel Nimetöz Rehabilitasyon Merkezince Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ali Ekber Ateş, özel gereksinimli çocuklar için anlamlı bir programın düzenlendiğini söyledi.

        Ateş, "Çocukların hazırladıkları gösterileri izledik. Özel gereksinimli çocuklarımıza engelli demiyoruz. Her zaman yanlarında olmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya çalışacağız. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Öğrencilerin gösterilerini sunduğu programa, Kaymakam Ali Ekber Ateş'in eşi Cansu Ateş, Emniyet Müdürü Mustafa Demir, Jandarma Komutanı Yarbay Yücel Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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